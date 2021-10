Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos envoie un message très fort sur son avenir !

Publié le 24 octobre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que ses parents ont été victimes d’un cambriolage la saison passée, Marquinhos affirme que cet événement difficile n’est absolument pas en mesure de lui faire regretter sa venue au PSG.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos s’est peu à peu imposé comme l’un des cadres du club de la capitale avant d’en devenir le capitaine après l’été 2020 et le départ de Thiago Silva au terme de son contrat. Ainsi, l’international brésilien a connu tous les bons et mauvais moments de l’histoire récente de l’écurie parisienne. Par ailleurs, le défenseur de 27 ans a aussi été victime d’un mauvais moment sur le plan personnel la saison dernière, à savoir un cambriolage au domicile de ses parents. Cependant, ces mauvais moments n’ont jamais conduit Marquinhos à regretter sa venue au PSG.

«Rien ne me fera regretter d'être venu à Paris»