Mercato - PSG : Cette improbable révélation sur ce transfert avorté de Mbappé !

Publié le 24 octobre 2021 à 7h45 par D.M.

En 2015, l'AS Monaco aurait proposé les services de Kylian Mbappé au Benfica, mais le club portugais aurait refusé de l'accueillir, le considérant comme trop faible.

Tout le monde s’arrache Kylian Mbappé ! Considéré comme l’un Des meilleurs joueurs de la planète actuellement, le joueur devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival puisque son contrat avec le PSG expire à la fin de la saison. Le Real Madrid a déjà pris rendez-vous et pourrait accélérer dans ce dossier dès le début du mois de janvier. Le FC Barcelone surveillerait aussi la situation de Mbappé selon AS . Mais alors que la bataille risque d’être intense dans ce dossier, un autre club européen se mord certainement les doigts actuellement.

Benfica avait recalé Mbappé en 2015