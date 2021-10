Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos fait une sortie de taille sur Sergio Ramos !

Publié le 24 octobre 2021 à 7h15 par B.C.

Alors que les débuts de Sergio Ramos au PSG se font attendre, Marquinhos se montre déjà sous le charme du défenseur espagnol.

Libre après l’annonce de son départ du Real Madrid, Sergio Ramos a choisi le PSG pour la fin de sa carrière européenne. Malgré l’énorme expérience de l’Espagnol, cette opération apparaît jusqu’à maintenant comme un flop pour le club de la capitale, qui n’a toujours pas pu aligner l’ancien capitaine du Real Madrid en raison de ses problèmes physiques. De quoi susciter de gros doutes dans la capitale, mais de son côté, Marquinhos se montre sous le charme de Sergio Ramos et reste confiant pour la suite.

« On voit qu’il a encore faim »