Mercato - PSG : Marquinhos envoie un message très fort à Mbappé !

Publié le 23 octobre 2021 à 21h45 par D.M.

Marquinhos est ravi que Kylian Mbappé soit resté au sein de la capitale cette saison et s'est prononcé sur ses qualités de leader au PSG.

Désireux de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de rester cette saison au PSG et d’honorer la dernière année de son contrat. Pourtant, le club espagnol avait tout tenté lors du mois d’août, offrant près de 180M€ aux dirigeants parisiens. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pas souhaité vendre Mbappé, prenant ainsi le risque de le perdre gratuitement à la fin de la saison. Interrogé sur Mbappé, Marquinhos s’est prononcé sur son choix et est ravi de pouvoir compter sur lui.

« On est content de l’avoir avec nous »