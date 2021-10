Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un signal favorable pour Leonardo dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 23 octobre 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG cible Erling Haaland dans la perspective de la succession de Kylian Mbappé, l’un des prétendants annoncés à la signature du Norvégien ne serait pas forcément serein dans le dossier.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige actuellement tout droit vers un départ libre du PSG à cette date. Et si la priorité de l’écurie parisienne est toujours de parvenir à convaincre le Français d’apposer sa signature sur un nouvel engagement, la direction du PSG n’a d’autre choix que de se pencher sur la question de son éventuelle succession vu la situation. Le PSG a donc coché le nom d’Erling Haaland en ce sens, comme révélé par le10sport.com, et il se pourrait que l’écurie parisienne effraie quelque peu le Real Madrid dans ce dossier. Le club madrilène étant lui-aussi cité sur les traces du natif de Leeds.

Le Real Madrid inquiet dans le dossier Erling Haaland ?