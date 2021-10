Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est totalement fixé pour Mohamed Salah !

Publié le 23 octobre 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG, devant Robert Lewandowski, pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Alors que Mohamed Salah figurerait également sur les tablettes du PSG, Leonardo devra se montrer convaincant pour l'arracher à Liverpool. En effet, l'attaquant égyptien a annoncé ce vendredi qu'il voulait rester chez les Reds et il aurait des exigences colossales, à savoir 25M€ annuels.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le PSG pour signer au Real Madrid. Dans cette optique, Leonardo a déjà pensé à l'après-Mbappé au cas où. En effet, si son numéro 7 venait à partir en 2022, le directeur sportif du PSG se jettera en priorité sur Erling Haaland. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte se tourner vers Robert Lewandowski en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund. En plus d'Erling Haaland et de Robert Lewandowski, d'autres joueurs figureraient sur les tablettes du PSG, et notamment Mohamed Salah. Toutefois, il sera difficile pour le club de la capitale d'arracher l'attaquant égyptien à Liverpool.

Mohamed Salah veut le plus gros contrat de l'histoire de Liverpool

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah a expliqué clairement qu'il voulait prolonger avec son club pour pouvoir y jouer jusqu'à la fin de sa carrière. « Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi. Si je me vois jouer ailleurs pour accomplir mes objectifs et construire mon héritage ? Pour l'instant, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. Cela me rendrait triste. C'est difficile, je ne veux pas en parler mais pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. Mais nous verrons bien ce qui se passera à l’avenir » , a confié Mohamed Salah lors d'un entretien accordé à Sky Sports ce vendredi. Et s'il souhaite rempiler à Liverpool, il ne compte pas le faire à n'importe quel prix non plus.

Mohamed Salah réclame un salaire de 25M€ annuels