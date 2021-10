Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : le Real Madrid prend une grande décision pour Paul Pogba !

Publié le 23 octobre 2021 à 21h15 par La rédaction

Alors que le PSG serait toujours très intéressé par Paul Pogba, le Real Madrid se serait dernièrement positionné sur le Français. De son côté, le champion du monde termine son contrat en juin 2022 avec Manchester United.

La bataille s'annonce intense dans le dossier Paul Pogba. Le milieu de terrain n'a pas encore prolongé avec Manchester United alors que son contrat expire en juin 2022. Par conséquent, le Français pourrait se retrouver libre sur le marché des transferts à l'issue de la saison. De son côté, le PSG ne resterait pas insensible face à cette situation. Après les recrutements de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et de Lionel Messi l'été dernier, Leonardo pourrait réaliser un nouveau coup XXL à 0€ avec Paul Pogba. Cependant, rien ne serait encore joué pour le PSG...

Le Real veut Pogba gratuitement