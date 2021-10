Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema a pris une grande décision avec Mbappé !

Publié le 23 octobre 2021 à 21h10 par D.M.

A en croire la presse catalane, Karim Benzema est convaincu que le Real Madrid parviendra à recruter Kylian Mbappé. L'attaquant souhaite l'aider dans son adaptation et l'accompagner la saison prochaine.

La proximité entre Kylian Mbappé et Karim Benzema n’est plus à prouver. Partenaires en équipe de France, les deux hommes s’entendent bien. En demi-finale de Ligue des Nations face à la Belgique, le joueur du Real Madrid avait d’ailleurs laissé son jeune coéquipier tirer le penalty obtenu. « Comme je l'ai dit, on est tous des tireurs de penalty. Je pouvais le tirer. Mais j'avais vraiment envie qu'il marque parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué, il avait raté un penalty dernièrement » avait-il admis. Et les deux attaquants pourraient bien se côtoyer la saison prochaine plus fréquemment et évoluer sous le même maillot.

Benzema veut remplir le rôle de grand frère avec Mbappé