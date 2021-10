Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema justifie son dernier cadeau offert à Kylian Mbappé !

Publié le 21 octobre 2021 à 7h30 par La rédaction

Lors du match face à la Belgique début octobre, Karim Benzema avait laissé Kylian Mbappé tirer le penalty en faveur de l’équipe de France. Le buteur du Real Madrid s’explique sur ce geste.

Depuis son retour en équipe de France cet été à l’occasion de l’Euro, Karim Benzema s’est imposé comme un élément indispensable et redoutablement efficace de la formation de Didier Deschamps. Mais le buteur français du Real Madrid sait également le jouer collectif… Le 7 octobre dernier, lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique (3-2), Benzema avait laissé Kylian Mbappé frapper un penalty décisif pour les Bleus alors qu’il avait pris l’habitude de s’en charger. Un cadeau sur lequel il s’est expliqué mardi soir au micro de Canal + .

« Je pouvais le tirer, mais… »