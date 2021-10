Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema raconte ses désaccords avec José Mourinho !

Publié le 20 octobre 2021 à 12h00 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Karim Benzema au Real Madrid, José Mourinho avait une relation pour le moins tumultueuse avec l’international français comme le confie lui-même ce dernier.

Passé par le banc du Real Madrid en 2010 et 2013, José Mourinho a donc dirigé pendant trois saisons les stars du club merengue, et notamment Karim Benzema. L’ancien buteur de l’OL n’a pas toujours été indiscutable sous les ordres du Special One, et il arrivait d’ailleurs régulièrement aux deux hommes d’être en désaccord sur les choix de l’ex-entraîneur portugais du Real Madrid. Benzema s’est confié à ce sujet au micro de Canal + .

« On n’a pas toujours été d’accord »