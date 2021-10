Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan machiavélique de Leonardo pour Mbappé…

Publié le 24 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que certains bruits de couloir évoquent une offre record du PSG pour Kylian Mbappé, l’attaquant parisien n’aurait pas reçu ladite proposition depuis l’arrivée de Lionel Messi. Et d’ailleurs, tout le plan du Paris Saint-Germain suivrait son cours pour une ultime offre soumise… en décembre !

Le feuilleton Kylian Mbappé connaît décidément son lot de rebondissements. Entre les déclarations de certains membres du Real Madrid dont le président Florentino Pérez à la presse espagnole et les coups de gueule du directeur sportif parisien Leonardo, sans omettre les confessions de Kylian Mbappé et le point de sa mère Fayza Lamari… En ce début de saison, l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres et fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le champion du monde tricolore aurait reçu une offre en or selon certains médias ces dernières semaines. Cependant, la vérité serait tout autre.

Une offre prévue pour le mois de décembre pour bloquer le Real Madrid !