Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, contrat… Cette révélation retentissante sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 23 octobre 2021 à 8h15 par Th.B.

Alors qu’il est régulièrement question de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé dans la presse et dans la bouche du directeur sportif Leonardo, le PSG n’aurait pas proposé d’offre concrète à son champion du monde depuis l’arrivée de Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain ne prévoirait pas passer à l’action qu’en décembre prochain.

Le 10 août dernier, le PSG a officialisé l’arrivée de Lionel Messi pour les deux saisons à venir avec une année supplémentaire en option. Quelques heures plus tard, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, était présent aux côtés du sextuple Ballon d’or et tenait à faire passer un message clair à Kylian Mbappé : il ne disposait plus d’aucune excuse pour ne pas choisir de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Depuis, le directeur sportif Leonardo a fait savoir à deux reprises qu’il n’imaginait pas un Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé. Le Real Madrid a tenté de s’attacher ses services à l’intersaison en dégainant une offre lors des ultimes jours du mercato et conserverait sa confiance quant à ses capacités à accueillir Mbappé l’été prochain selon le journaliste Ian McGarry pour The Transfer Window Podcast. Le PSG aurait cependant une stratégie pour parvenir à ses fins avec le champion du monde.

Le PSG n’a pas dégainé depuis l’arrivée de Messi, mais compte bouger en décembre pour Mbappé !