Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait enfin le tarif pour Mohamed Salah !

Publié le 23 octobre 2021 à 10h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah aurait fixé ses conditions pour prolonger. Alors que le PSG serait sur ses traces pour la potentielle succession de Kylian Mbappé, l'attaquant égyptien réclamerait un salaire d'environ 25M€ par an.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà dressé sa short-list pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. D'après nos informations du 25 aout, les noms d'Erling Haaland, la grande priorité de Leonardo, et de Robert Lewandowski sont en tête de liste. En parallèle, le directeur sportif du PSG aurait également identifié le profil de Mohamed Salah pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Et pour l'attaquant de Liverpool, le club parisien sait déjà à quoi s'en tenir.

Mohamed Salah exigerait un contrat de 25M€ par an