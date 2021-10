Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé pour Mohamed Salah ? La réponse !

Publié le 23 octobre 2021 à 9h45 par A.D.

Alors qu'il pourrait perdre Kylian Mbappé en 2022, le PSG penserait à recruter Mohamed Salah pour le remplacer. Sachant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, l'international égyptien n'aurait pas encore trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les premiers noms figurant sur les tablettes du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Par ailleurs, Leonardo aurait d'autres cibles en tête pour remplacer potentiellement son numéro 7 s'il venait à partir en 2022, et notamment Mohamed Salah. Toutefois, comme il l'a confié lui-même, l'attaquant égyptien aimerait prolonger avec Liverpool pour pouvoir y finir sa carrière. « Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi » , a déclaré Mohamed Salah à Sky Sports ce vendredi. Mais heureusement pour le PSG, l'attaquant de Liverpool est encore loin d'une prolongation.

Aucun accord entre Mohamed Salah et Liverpool ?