Mercato - PSG : Une star du projet QSI fait une grosse annonce sur sa situation !

Publié le 24 octobre 2021 à 5h15 par A.M.

Arrivé au PSG en 2015, Angel Di Maria s'enflamme totalement pour son transfert à Paris et justifie sa prolongation de contrat.

Après une saison catastrophique à Manchester United, tant d'un point de vue sportif qu'extra-sportif, Angel Di Maria a finalement signé au PSG en 2015. Un véritable soulagement pour le Fideo et sa famille. A tel point qu'en mars dernier, il a prolongé son bail d'une saison avec une supplémentaire en option. Et l'international argentin ne cache pas sa joie d'avoir rejoint Paris et d'y avoir prolongé son bail.

«Signer à Paris a été la meilleure décision de ma vie de venir ici»