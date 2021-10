Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi… Marquinhos s’enflamme pour les stars du PSG !

Publié le 24 octobre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG a la chance d’avoir un trio offensif de rêve, Marquinhos n’a pas caché toute son admiration pour Neymar, Kylian Mbappe et Leo Messi.

Depuis cet été et la venue de Leo Messi dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat au FC Barcelone, le PSG a la chance d’avoir un trio offensif de rêve. En effet, le club de la capitale peut désormais aligner une attaque composée de Neymar, Kylian Mbappé et de l’international argentin, tout en sachant qu’Angel Di Maria peut aussi leur être associé. Cette saison, les trois hommes auront donc la lourde tâche de permettre au PSG de tout gagner, et notamment cette fameuse Ligue des champions derrière laquelle le club parisien court depuis son rachat en 2011. Et de son côté, Marquinhos ne cache pas toute son admiration à l’égard des trois stars de l’attaque parisienne.

« Ces mecs sont géniaux »