PSG : Messi prêt à faire un gros effort à Paris ? La réponse de Marquinhos !

Publié le 24 octobre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que Leo Messi n’est pas réputé pour être le joueur effectuant le plus d’efforts défensifs de son plein gré, Marquinhos affirme qu’il n’a néanmoins pas de mal à lui passer des consignes en tant que capitaine.

Arrivé cet été au PSG à la suite de la fin de son contrat au FC Barcelone, Leo Messi s’adapte petit à petit à sa nouvelle équipe au sein de laquelle il forme un trio offensif de rêve aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Au passage, l’international argentin doit aussi s’habituer au fait de devoir effectuer quelques replis défensifs par moment, chose qui n’est pourtant pas quelque chose qu’il faisait fréquemment par le passé. Cependant, Marquinhos affirme qu’il n’est pas difficile pour lui en tant que capitaine de donner ce type de consignes à Leo Messi.

« Il a conscience de ce qui est important pour l’équipe »