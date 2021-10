Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Di Maria... Pierre Ménès s'indigne d'un choix de Pochettino !

Publié le 25 octobre 2021 à 13h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a décidé de faire sortir Angel Di Maria après l'expulsion d'Achraf Hakimi, Pierre Ménès estime que c'est Neymar qui aurait du sortir.

Contre l'OM, le PSG a du évoluer une bonne partie du match à 10 contre 11 après l'expulsion d'Achraf Hakimi à l'heure de jeu. Par conséquent, Mauricio Pochettino a été contraint de réorganiser son équipe et a décidé de faire entre Thilo Kehrer. Jusque-là, rien de surprenant, mais il fallait sortir un élément offensif, et comme souvent, c'est Angel Di Maria qui en a fait les frais. Un choix que Pierre Ménès ne comprend pas compte tenu du fait que Neymar revenait de blessure et ne faisait pas un grand match.

Ménès ne comprend pas le changement de Pochettino