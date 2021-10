Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie son choix fort avec Di Maria !

Publié le 25 octobre 2021 à 9h10 par La rédaction

Pour le premier Classique de la saison, le PSG et l'OM n'ont dû se contenter que du match nul (0-0). Après la rencontre, Mauricio Pochettino s'est justifié sur son choix de sortir Angel Di Maria après l'expulsion d'Achraf Hakimi.

Ce dimanche, le PSG et l’OM n’ont pas su se départager pour le premier Classique de la saison (0-0). Réduits à 10 après l’expulsion d’Achraf Hakimi, les hommes de Mauricio Pochettino ont résisté autant que possible aux offensives du club phocéen. Un choix du technicien argentin a d’ailleurs fait réagir bon nombre de supporters parisiens après la rencontre. Suite au carton rouge d’Achraf Hakimi, Mauricio Pochettino a décidé de remplacer Angel Di Maria pour faire rentrer Thilo Kehrer. Une décision grandement discutée, notamment au vu de la prestation et de l’état de forme de Neymar. Après la partie, l’ancien des Spurs a tenu à apporter des précisions sur la situation.

« Cela aurait pu en être une autre, et la question aurait également été posée parce qu’un autre aurait été concerné »