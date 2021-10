Foot - PSG

PSG : Un joueur de l'OM envoie un énorme message à Mbappé après le Classique !

Publié le 25 octobre 2021 à 11h15 par A.M.

Auteur d'un tacle salvateur sur Kylian Mbappé, William Saliba revient sur son geste fort qui a permis à l'OM d'éviter une défaite.

Face au PSG, William Saliba a réalisé une prestation très solide. Jamais pris à défaut, le défenseur prêté par Arsenal s'est notamment distingué par un retour impressionnant sur Kylian Mbappé qui filait seul vers le but de l'OM. Une tacle salvateur qui ponctuer une prestation très aboutie sur laquelle William Saliba s'est prononcé.

Saliba s'enflamme pour son duel face à Mbappé