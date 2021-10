Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable scenario envisagé par le Real Madrid avec Mbappé !

Publié le 24 octobre 2021 à 22h15 par D.M.

La priorité du Real Madrid se nomme Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin avec le PSG. Mais en cas d'échec avec l'international français, le club espagnol pourrait jeter son dévolu sur Victor Osimhen.

Le Real Madrid parviendra-t-il enfin à s’offrir Kylian Mbappé ? Dans le viseur de Florentino Perez depuis des années, l’international français n’a jamais répondu favorablement aux appels du club espagnol. Pourtant, le joueur semblait prêt à faire le grand saut lors du dernier mercato estival, mais les dirigeants du PSG l’ont retenu jusqu’au bout. Mais alors que son contrat expire à la fin de la saison, Mbappé pourrait enfin prendre la direction du Real Madrid, même s’il ne ferme pas la porte à une prolongation. « Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer » avait-il confié dans les colonnes de L’Equipe .

Le Real Madrid n'exclu pas un échec avec Mbappé