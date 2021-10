Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se prépare bien au pire pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 octobre 2021 à 18h10 par A.C.

L’idée d’un départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat commence à faire son chemin au sein du Paris Saint-Germain.

En public, ils se disent tous confiant concernant une prolongation. Pourtant, le temps passe et Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat ! Dès le 1er janvier prochain, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourra négocier avec le club de son choix et le Real Madrid semble avoir ses faveurs, même si d’autres gros clubs européens nourrissent l’espoir de le convaincre à changer d’idée. En attendant, nous vous avions révélé dès le 25 aout dernier sur le10sport.com que les dirigeants du PSG ont commencé à ratisser le marché pour trouver un potentiel remplaçant à Mbappé, avec notamment Erling Haaland et Robert Lewandowski.

Osimhen, le favori de Leonardo pour remplacer Mbappé