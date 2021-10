Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation de Piqué sur le départ de Messi !

Publié le 24 octobre 2021 à 17h10 par La rédaction

L'été dernier, Lionel Messi a été contraint de quitter le FC Barcelone, le club catalan ne disposant pas des moyens suffisants pour prolonger son contrat. Une décision que Gerard Piqué arrive à comprendre du point de vue du Barça.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a tout tenté pour conserver Lionel Messi. Mais faute de moyens, le club catalan n’a pas pu prolonger le contrat de l’Argentin. C’est donc libre que la Pulga s’est envolé vers le PSG. Leonardo a certainement réalisé l’un des plus gros coups de l’été dernier en s’attachant les services de Lionel Messi gratuitement. Au sein du Barça , le départ du joueur de 34 ans a laissé un grand vide dans l’effectif. Néanmoins, Gerard Piqué arriverait à comprendre pourquoi le FC Barcelone n’a pu étendre l’engagement du sextuple Ballon d’Or, malgré ses difficultés de compréhension du Fair Play financier.

«Je pense que si Léo avait prolongé, les chiffres auraient été très mauvais»