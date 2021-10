Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Messi a tout changé pour Neymar !

Publié le 24 octobre 2021 à 12h45 par A.M.

Interrogé sur la situation de Neymar, Angel Di Maria reconnaît que l'arrivée de Lionel Messi change la donne mais que le Brésilien sera bientôt de retour à son meilleur niveau.

Cet été, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Lionel Messi dont le contrat n'a pas pu être prolongé par le FC Barcelone. La star argentine a donc débarqué à Paris pour former avec Neymar et Kylian Mbappé un trio impressionnant. Toutefois, le numéro 10 brésilien semble un peu plus en retrait que ses deux partenaires de l'attaque parisienne. Angel Di Maria n'est toutefois pas inquiet et assure que Neymar va rapidement retrouver son meilleur niveau.

«Je crois qu'avec l'arrivée de Leo, c'est un peu plus difficile de trouver une cohésion»