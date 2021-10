Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone en rajoute une couche sur le départ de Leo Messi !

Publié le 24 octobre 2021 à 12h30 par H.G.

Alors que Leo Messi évolue désormais du côté du Paris Saint-Germain, Joan Laporta a une nouvelle fois tenu à expliquer les coulisses du départ de l’international argentin du FC Barcelone.

Après l’élection de Joan Laporta en mars dernier, tout indiquait que Leo Messi allait prolonger son contrat au FC Barcelone. Seulement voilà, les problèmes financiers du club catalan en ont décidé autrement. Ainsi, après des semaines où il était annoncé à plusieurs reprises que la prolongation de La Pulga était imminente, le Barça a finalement du se résoudre à voir Leo Messi s’en aller au début du mois d’août face à son incapacité à enregistrer ses émoluments dans sa masse salariale colossale. Cela a alors offert une occasion en or au Paris Saint-Germain pour enrôler le sextuple lauréat du Ballon d’Or, qui a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une troisième année supplémentaire optionnelle au terme d’un intense feuilleton de cinq jours.

« Ce moment devait arriver tôt ou tard »