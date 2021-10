Foot - Mercato - PSG

Mercato : Quel joueur de l’OM recruteriez-vous au PSG ?

Publié le 24 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce dimanche, le Stade Vélodrome accueillera le choc entre l’OM et le Paris Saint-Germain. Mais selon vous, quel joueur de Jorge Sampaoli aurait sa place dans l’effectif de Mauricio Pochettino ?

C’est jour de Classico ce dimanche ! Le choc entre l’Olympique de Marseille et le PSG clôturera cette 11e journée de Ligue 1 et sera l’occasion pour Lionel Messi de fouler pour la première fois la pelouse phocéenne sous les couleurs parisiennes. Même si le Paris Saint-Germain apparaît une nouvelle fois comme le grand favori, l’OM se montre ambitieux et croit en ses chances. « On peut réussir à les déstabiliser, notamment si on arrive à avoir le contrôle du jeu. C'est une équipe qui n'aime pas défendre, a confié vendredi Valentin Rongier en conférence de presse. On a gagné au Parc des Princes, il y a deux ans. C'était déjà un bel exploit collectif. Mais, je suis certain qu'on peut faire quelque chose ce week-end. » De son côté, Jorge Sampaoli estime lui aussi que son équipe est capable d’obtenir un résultat positif face aux stars du PSG : « Je ne peux pas considérer que le titre est aujourd'hui pour le PSG. C'est vrai qu'ils montrent une régularité, avec une équipe taillée pour. Mais beaucoup de choses nous permettent de penser qu'on peut aussi faire quelque chose contre eux. Il faut savoir profiter des opportunités qu'on aura dans ce match aussi. On a cet espoir, comme les supporters. » Il faut dire que Jorge Sampaoli est déjà parvenu à apporter sa patte à l’OM, très séduisant dans ce début de saison avec un groupe fortement remanié par Pablo Longoria cet été.

Quel joueur de l'OM au PSG ?

Ainsi, plusieurs joueurs se sont brillamment illustrés lors des dix premières journées de Ligue 1, de quoi s’interroger sur la capacité de certains à s’imposer dans une équipe comme le PSG. C’est notamment le cas de Dimitri Payet, élément indispensable à l’OM avec ses 5 buts et 4 passes décisives dans le Championnat. Cengiz Ünder est l’un des autres atouts offensifs de l’équipe, avec un total de 3 buts en 8 apparitions. De son côté, Matteo Guendouzi s’est également imposé comme un taulier du groupe, lui qui est passé par le centre de formation du PSG. Prêté cet été par Arsenal, William Saliba a lui aussi rapidement trouvé sa place à Marseille, ce qui n’est pas forcément le cas de Gerson ou Luan Peres, encore irréguliers mais sur qui le club fonde de grands espoirs. Même s’il n’a pas retrouvé son meilleur niveau, Pol Lirola avait pour sa part étonné la saison dernière en devenant l’un des éléments forts du club en l’espace de quelques semaines seulement. Enfin, Arkadiusz Milik apparaît peut-être comme le joueur se rapprochant le plus du niveau d’une équipe comme le PSG. Il faut dire que le Polonais a enchaîné les buts au Napoli, au point que son nom a même été cité par la presse italienne parmi les cibles de Leonardo cet été.



Alors, quel joueur de l’OM recruteriez-vous au PSG ? À vos votes !