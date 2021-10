Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça a essuyé un énorme échec avec Camavinga !

Publié le 24 octobre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Après avoir recruté Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia pour 0€, le FC Barcelone aurait souhaité dénicher le successeur de Sergio Busquets cet été. Pour assumer ce rôle, la direction catalane aurait souhaité miser sur Eduardo Camavinga. Toutefois, Joan Laporta n'aurait pas eu les moyens de financer le transfert du milieu de terrain français. Au contraire du Real Madrid, qui a réussi à boucler l'affaire pour environ 30M€, plus 15M€ de bonus.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a fait comme il a pu pour renforcer son effectif sans se mettre plus en danger sur le plan financier. Dans cette optique, Joan Laporta a multiplié les coups XXL à 0€. En effet, le président du Barça a profité de la fin des contrats de Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay le 30 juin avec Manchester City et l'OL pour les recruter librement et gratuitement cet été. Par ailleurs, le Barça a accueilli Luuk de Jong en toute fin de mercato en prêt. Si Joan Laporta a réussi à offrir un défenseur et des attaquants à Ronald Koeman, il n'est pas parvenu à recruter le moindre milieu de terrain. Et pourtant, il aurait tenté de dénicher le digne successeur de Sergio Busquets : Eduardo Camavinga.

Camavinga choisi par le Barça pour la succession de Busquets ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , Joan Laporta aurait souhaité recruter l'héritier de Sergio Busquets, qui a fêté ses 33 ans à la mi-juillet, lors du dernier mercato estival, sans succès. Et pour remplir cette mission, le président du FC Barcelone aurait souhaité miser sur Eduardo Camavinga. Identifié par Eric Abidal, l'ancien crack du Stade Rennais serait une piste de longue date du Barça. En effet, Ramon Planes aurait repris ce dossier, jusqu'à ce que le nom d'Eduardo Camavinga fasse l'unanimité à Barcelone. Et alors qu'il ne restait plus qu'à négocier le transfert de l'international français, l'écurie blaugrana aurait été bloquée financièrement. A en croire le média espagnol, le Barça n'aurait pas eu les épaules suffisamment solides pour assumer le transfert d'Eduardo Camavinga, contrairement au Real Madrid, qui aurait déboursé environ 30M€, plus 15M€ de bonus pour acheter la dernière année de contrat du joueur au Stade Rennais.

Camavinga trop cher pour le FC Barcelone ?