Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga dans le viseur... du Barça ?

Publié le 24 octobre 2021 à 19h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait voulu dénicher le successeur de Sergio Busquets. Dans cette optique, le club catalan aurait identifié le profil d'Eduardo Camavinga, qui était à un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais. Toutefois, Joan Laporta a finalement vu le crack français s'engager en faveur du Real Madrid.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone manquait de ressources pour son recrutement. Ainsi, Joan Laporta a dû multiplier le coups à 0€ pour renforcer l'effectif de Ronald Koeman. En effet, le président du Barça a profité des situations contractuelles de Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay avec Manchester City et l'OL pour les recruter à 0€. Et si aucun milieu de terrain n'a été recruté par le FC Barcelone cet été, ce ne serait pas faute d'avoir essayé.

Le Barça voulait recruter Camavinga pour la succession de Busquets