Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Le Qatar est clairement interpellé pour la succession de Mbappé !

Publié le 24 octobre 2021 à 17h15 par D.M.

A en croire la presse anglaise, Mohamed Salah est l'un des noms cités au PSG pour prendre la succession de Kylian Mbappé. Mais selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le club parisien doit se concentrer sur d'autres pistes.

La succession de Kylian Mbappé devrait être l’un des dossiers prioritaires des dirigeants parisiens. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, l’international français aurait de grandes chances de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Et pour le remplacer, les responsables voient les choses en grand. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité du PSG se nomme Erling Haaland (Borussia Dortmund). A en croire la presse anglaise, Mohamed Salah intéresserait aussi Leonardo, même si le joueur égyptien a dernièrement indiqué qu’il souhaitait terminer sa carrière à Liverpool.

« Le PSG n'a pas besoin d’un autre attaquant »