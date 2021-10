Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 24 octobre 2021 à 16h30 par La rédaction

En conservant Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG a pris de gros risques. Malgré les espoirs des dirigeants parisiens, l’avenir de l’international tricolore serait déjà scellé. Et le club de la capitale pourrait perdre très gros dans l’affaire.

Depuis de nombreux mois maintenant, Kylian Mbappé est devenu l’un des grands sujets du mercato. L’été dernier, l’international tricolore a eu l’opportunité de rejoindre le Real Madrid. Les Merengue ont fait de l’attaquant de 22 ans leur grande priorité pour reconstruire leur effectif. Néanmoins, le PSG a pris le risque de le conserver, malgré son contrat qui arrivera à son terme en juin prochain. Leonardo aurait toujours l’espoir de voir Kylian Mbappé prolonger avec le club parisien. Néanmoins, l’avenir du Français est de plus en plus incertain en Ligue 1.

«Mbappé a déjà un contrat avec le Real Madrid»

En effet, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio dévoilées dans un entretien pour Wett Freunde , l’avenir de Kylian Mbappé serait déjà scellé. Le joueur rejoindra le Real Madrid l’été prochain : « Est-ce que Mbappé rejoindra le Real Madrid l’été prochain ? Oui. Oui je pense que oui. Mbappé a décidé de saisir une autre chance. Ce n'est pas une question d'argent. Il ne s'agit pas de quitter le PSG ou la France. Le fait est qu'il cherche un nouveau défi et veut jouer au Real Madrid. Quand la volonté est forte, il est difficile de changer d'avis. » Le journaliste italien est même allé plus loin en affirmant que tout était déjà bouclé entre le joueur et le Real Madrid : « Il a déjà un contrat avec le Real Madrid. Il ne peut pas signer avant février. Seule une incroyable surprise peut changer cette décision finale de Kylian (Mbappé). Il a déjà pris sa décision . » Et Florentino Pérez ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

En plus de Mbappé, le Real veut tenter le coup Haaland