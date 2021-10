Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi affiche déjà une certitude pour son avenir !

Publié le 24 octobre 2021 à 16h10 par A.M.

Prêté avec option d'achat à l'OM, Mattéo Guendouzi aurait toutefois l'intention de s'inscrire sur le long terme avec le club phocéen.

Cet été, l'OM a réalisé un mercato très actif en attirant pas moins de onze joueurs. Parmi eux, Mattéo Guendouzi a été prêté par Arsenal, et l'ancien joueur de Lorient n'a pas perdu de temps pour s'imposer au sein du onze de départ de Jorge Sampaoli. Le natif de Poissy est en effet l'un des joueurs majeurs de l'OM depuis le début de saison. Une intégration très réussie qui donne d'ailleurs des idées à Mattéo Guendouzi pour son avenir.

Guendouzi veut rester longtemps à l'OM