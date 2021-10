Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer tient déjà le successeur de Puel !

Publié le 24 octobre 2021 à 12h00 par A.M.

Bien qu'il ait sauvé sa tête grâce au nul arraché contre Angers vendredi soir (2-2), Claude Puel est toujours sur la sellette, d'autant plus que Roland Romeyer avait bouclé sa succession.

Vendredi soir, Claude Puel jouait son poste à l'occasion de la réception d'Angers. Et tout avait mal commencé puisque le SCO menait 2-0 à l'heure de jeu après que le coup d'envoi du match a été repoussé d'une heure à cause de la colère des supporters stéphanois. Mais finalement, les Verts ont arraché le nul dans les dernières secondes, permettant à Claude Puel de conserver son poste... pour le moment puisque l'ASSE pointe toujours à la dernière place de Ligue 1 et la menace d'une relégation est donc présente.

Dupraz devait succéder à Puel