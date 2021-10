Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 24 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Après le nul arraché contre Angers (2-2), Claude Puel a affiché un message clair sur son avenir sur le banc de l'ASSE.

L'AS Saint-Etienne a vécu une soirée très mouvementée. Et pour cause, dernier de Ligue 1, le club du Forez disputait une rencontre cruciale contre Angers vendredi soir et tout avait mal commencé. Le coup d'envoi a effectivement été donné avec une heure de retard à cause des jets de fumigènes de supporters stéphanois, et rapidement, le SCO a mené 2 à 0. Un scénario catastrophe, mais l'ASSE a réussi à inverser la tendance en égalisant dans le temps additionnel. Un soulagement pour Claude Puel qui n'a pas l'intention de céder son poste si facilement.

Puel ne compte pas abandonner