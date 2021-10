Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend une décision fracassante pour Kamara !

Publié le 24 octobre 2021 à 14h10 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu.

C’est une situation des plus délicates. Très important dans le dispositif de Jorge Sampaoli, mais surtout pur produit du centre de formation, Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Cet été, il a refusé plusieurs offres pour rester à l’Olympique de Marseille, mais pour le moment une prolongation ne semble pas vraiment être à l’ordre du jour. Ainsi, Pablo Longoria pourrait bien être contraint de le vendre lors du prochain mercato hivernal, afin d’assurer un minimum d’argent à l’OM.

Longoria veut vendre Kamara en janvier