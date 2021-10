Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur l'arrivée de Guendouzi !

Publié le 24 octobre 2021 à 10h30 par A.M.

Prêté par Arsenal à l'OM cet été, Mattéo Guendouzi a rapidement été convaincu par le discours de Jorge Sampaoli comme le révèle Sylvain Ripoll.

Parmi les nombreuses recrues de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est probablement celle qui s'est le mieux intégrée. Déjà titulaire indiscutable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli, l'ancien joueur de Lorient n'a pas perdu de temps pour se rendre indispensable. Il faut dire que Mattéo Guendouzi n'a pas hésité longtemps avant d'accepter l'offre de l'OM. Après une saison très compliquée à Arsenal suite au départ d'Unai Emery puis un prêt également peu concluant au Hertha Berlin, il a rapidement été convaincu par le discours de Jorge Sampaoli comme l'explique Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Espoirs, qui a aussi connu Guendouzi dans ses jeunes années à Lorient.

«La discussion qu’il a pu avoir avec Sampaoli, le feeling, ont été très importants»