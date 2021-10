Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : On attend toujours la grosse recrue de Sampaoli…

Publié le 24 octobre 2021 à 3h15 par La rédaction

Recruté par l’OM pour 25M€ durant le mercato estival, Gerson peine encore à justifier un tel investissement, alors que Jorge Sampaoli en avait fait sa grande priorité.

Dès son arrivée sur le banc de l’OM en février dernier, Jorge Sampaoli aurait rapidement suggéré un nom à ses dirigeants pour le mercato estival : celui de Gerson. Le milieu de terrain brésilien a finalement été arraché à Flamengo pour 25M€ cet été, avec l’étiquette de recrue la plus onéreuse du mercato. Et pourtant, Gerson peine encore à briller avec l’OM.

Gerson patine à l’OM