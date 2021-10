Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Encore un coup dur en prévision sur le marché des transferts…

Publié le 24 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE traverse une période très trouble sur le plan sportif et financier, les Verts peuvent déjà craindre un départ libre de leur meilleur élément en fin de saison : Wahbi Khazri.

La semaine passée, après la large défaite concédée par l’ASSE face au RC Strasbourg, Wahbi Khazri tirait la sonnette d’alarme puisque les Verts pointent à la 20e place de Ligue 1 : « On a beau se remettre en question, faire des efforts, ça ne suffit pas. Il va falloir améliorer beaucoup de choses pour s'en sortir. On ne va pas baisser la tête, il faut assumer, la situation est critique. C’est dur mais on n'est pas encore relégué ». Le milieu offensif tunisien, auteur de 5 buts en 10 matchs cette saison, apparaît comme le seul rayon de soleil d’un effectif bien terne à l’ASSE. Mais son futur est déjà incertain.

Khazri sera libre en juin…

En effet, Wahbi Khazri arrivera au terme de son contrat avec l’ASSE en fin de saison, et vu la situation financière actuelle du club qui est d’ailleurs en plein processeur de vente, difficile de pouvoir se projeter sur une prolongation de son contrat d’ici-là. En clair, l’ASSE pourrait perdre son meilleur élément pour 0€ dans quelques mois…