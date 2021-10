Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le projet QSI va bientôt être totalement bouleversé…

Publié le 24 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, le Qatar va devoir négocier un virage très dangereux avec ce départ majeur qui se profile.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger avec le club de la capitale, ou bien partira-t-il libre à cette échéance pour rejoindre le Real Madrid ' Interrogé début octobre dans les colonnes de L’Equipe, l’attaquant français jetait un gros froid à ce sujet : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », indiquait Mbappé. Et le PSG va donc devoir se retourner…

Comment remplacer Mbappé ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, le PSG songe à Erling Haaland et Robert Lewandowski pour renforcer son attaque l’été prochain. Il faut dire que pour remplacer dignement Kylian Mbappé qui rappelle en ce début de saison à quel point il est précieux pour le PSG, le Qatar devra forcément attirer du lourd. Et le projet QSI devrait donc vivre un changement majeur dans les mois à venir.