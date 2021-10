Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur ce gros coup en Serie A !

Publié le 23 octobre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Nicolò Barella, le club parisien pourrait d’ores et déjà oublier son éventuelle arrivée.

Le PSG n’a toujours pas terminé ses travaux au milieu de terrain. En effet, le club de la capitale semble toujours vouloir se renforcer dans ce secteur dans la mesure où il est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, de Franck Kessié à Marcelo Brozovic en passant par Nicolò Barella. Seulement voilà, Leonardo peut d’ores et déjà oublier l’idée d’enrôler l’international italien si l’on en croit les derniers échos venus d’Italie.

Nicolò Barella va prolonger à l’Inter