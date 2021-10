Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande catastrophe évitée grâce au départ de Sergio Ramos ?

Publié le 23 octobre 2021 à 21h00 par B.C.

Profitant du départ de Sergio Ramos pour s’imposer comme un titulaire au Real Madrid, Éder Militão aurait pu quitter la capitale espagnole si la recrue estivale du PSG avait prolongé son bail chez les Merengue.

Pendant de longs mois, la situation de Sergio Ramos a énormément fait parler au Real Madrid. Alors que son état physique était jugé préoccupant, l’emblématique défenseur espagnol négociait dans le même une prolongation avec Florentino Pérez, mais les deux hommes n’ont finalement trouvé aucun terrain d’entente, obligeant le joueur à plier bagage. Sergio Ramos évolue donc désormais au PSG, bien que ses débuts se fassent encore attendre en raison de ses problèmes physiques. À Madrid, le départ du champion du monde 2010 semble avoir rapidement été digéré, d’autant que celui-ci a permis à Éder Militão de s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’axe de la défense. Le Portugais peut donc savourer, d’autant qu’il commençait à perdre patience.

Éder Militão songeait à partir à cause de Sergio Ramos