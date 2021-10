Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ pourrait relancer la succession de Mbappé !

Publié le 23 octobre 2021 à 22h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Victor Osimhen pourrait recevoir une offre de 100M€ de la part du Bayern Munich. Le club allemand recherche un remplaçant à Robert Lewandowski, autre cible du club parisien.

Kylian Mbappé ne sait toujours pas s’il restera au PSG la saison prochaine : « La vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer ». Mais la tendance est clairement à un départ, et Leonardo en a bien conscience. Le directeur sportif du PSG a déjà exploré plusieurs pistes pour sa succession. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dossiers Robert Lewandowski et Erling Haaland sont sur la table. En Italie, le nom de Victor Osimhen est également apparu dans le viseur du club de la capitale. Performant sous les couleurs du Napoli, l’international nigérian serait valorisé à 100M€ selon les informations d ’Il Mattino.

Osimhen pour remplacer Lewandowski ?

Et à en croire la presse italienne, une équipe serait prête à offrir les 100M€ réclamés par le dirigeant napolitain Aurelio De Laurentiis. Selon les informations du journaliste Paolo Bargiggia, le Bayern Munich serait prêt à se jeter sur Victor Osimhen, perçu en interne comme le successeur de Robert Lewandowski, cible du PSG. Une offensive qui met à mal les plans de Leonardo avec Victor Osimhen, mais qui pourrait bien faciliter le départ de l’international polonais possiblement vers la France. Affaire à suivre…