Mercato - PSG : Leonardo en danger pour Lewandowski… à cause d’Erling Haaland ?

Publié le 23 octobre 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que le PSG s’intéresse à Erling Haaland et Robert Lewandowski, le premier cité pourrait bouleverser l’avenir du second.

Dans un contexte où le contrat de Kylian Mbappé expirera le 30 juin prochain et qu’une prolongation ne semble pas encore être d’actualité, le PSG n’a d’autre choix que de se pencher sur son éventuelle succession. En ce sens, le10sport.com vous a révélé que le club de la capitale s’intéressait à Erling Haaland et Robert Lewandowski, des contacts ayant déjà été noués avec leurs agents. Cependant, le Norvégien du Borussia Dortmund serait aussi une cible du Real Madrid, et un échec sur le dossier pourrait le conduire à se pencher sur le Polonais, tant la piste menant au premier est délicate.

Robert Lewandowski en plan B à Erling Haaland pour le Real Madrid ?