Mercato - OM : Longoria a déjà bouclé un transfert à 11M€ pour 2022 !

Publié le 24 octobre 2021 à 9h00 par A.M.

Prêté à l'OM jusqu'à la fin de la saison, Mattéo Guendouzi devrait bel et bien s'engager définitivement avec le club phocéen jusqu'en 2025.

Auteur d'un excellent début de saison à l'OM, Mattéo Guendouzi est l'une des recrues qui s'est le mieux adaptée au club phocéen. Mais alors qu'il est prêté par Arsenal, l'ancien milieu de terrain de Lorient est très attendu par Mikel Arteta. « Pour l'instant, il est parti pour la saison. Je pense qu'il passe un très bon moment à Marseille, et cela fait partie du plan que nous avons établi avec lui. Il poursuit son développement et nous prendrons une décision à la fin de l’année. Si Guendouzi a joué son dernier match avec Arsenal ? Je pense que vous ne pouvez pas dire cela d'un joueur qui appartient au club », confiait récemment l'entraîneur des Gunners .

L'option d'achat de Guendouzi obligatoire en cas de maintien