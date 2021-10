Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable plan du Real Madrid pour boucler l'arrivée de Mbappé !

Publié le 24 octobre 2021 à 10h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2022, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le PSG. De son côté, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services du Français à l'issue de la saison. Pour définitivement convaincre la star parisienne de rejoindre les Merengue, Florentino Pérez viserait également Paul Pogba.

Les situations contractuelles de Kylian Mbappé et de Paul Pogba sèment déjà le trouble sur le mercato estival de 2022. D'un côté, l'attaquant du PSG n'a pas caché son souhait de rejoindre le Real Madrid l'été dernier et aurait refusé plusieurs approches des dirigeants parisiens pour renouveler son bail. De l'autre, le milieu de Manchester United est également dans sa dernière année de contrat et n'a toujours pas décidé de prolonger chez les Red Devils . Face à ces deux dossiers, le Real Madrid souhaiterait faire d'une pierre deux coups...

Le Real veut se servir de Pogba pour attirer Mbappé