Mercato - PSG : Cette révélation de taille sur l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 24 octobre 2021 à 1h15 par D.M.

Le départ ou non d'Ole Gunnar Solskjaer ne devrait avoir aucune influence sur l'avenir de Paul Pogba sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin prochain et courtisé par les plus grands clubs européens.

Après avoir tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, le PSG observerait toujours la situation de Paul Pogba. Lié contractuellement à Manchester United jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain n’aurait toujours pris aucune décision et voudrait attendre le mois d’avril avant de trancher. Le PSG, mais aussi le Real Madrid et la Juventus surveilleraient la situation de Pogba, qui a lâché quelques indices sur son avenir ces derniers jours.

Le sort de Solskjaer n'aura aucune influence sur l'avenir de Pogba