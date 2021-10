Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : André Onana reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 24 octobre 2021 à 1h00 par D.M.

Ancien joueur du FC Barcelone, Samuel Eto'o, qui a souvent conseillé André Onana lors de son début de carrière, a pris position pour le futur du portier camerounais.

Même si c’est loin d’être une priorité, le FC Barcelone pourrait décider de recruter un gardien de but lors du prochain mercato estival afin notamment de remplacer Neto, sur le départ. Et selon plusieurs médias, le club catalan aurait initié des contacts avec André Onana, ancien de la Masia et sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’Ajax Amsterdam. Le portier camerounais est aussi annoncé avec insistance du côté de l’Inter.

Eto'o envoie Onana à l'Inter