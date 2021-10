Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un nouveau signal fort pour Onana !

Publié le 20 octobre 2021 à 0h00 par A.C.

Erik ten Hag, entraineur de l’Ajax Amsterdam, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’André Onana... dont le contrat se termine dans seulement quelques mois !

Reconnu comme un gardien de grand talent, André Onana traverse une période compliquée pour sa suspension pour dopage. Cela n’empêche toutefois pas les clubs de s’intéresser à lui et cela a notamment été le cas de l’Olympique Lyonnais, où Peter Bosz souhaitait absolument le recruter. La presse catalane s’est également emparée de ce dossier, expliquant que Joan Laporta souhaiterait également recruter Onana, qui a fait ses classes dans les équipes jeunes du FC Barcelone avant de partir à l’Ajax Amsterdam.

« Pour le moment, la situation est dans l’impasse »