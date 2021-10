Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu du clan Laporta sur le feuilleton Messi !

Publié le 19 octobre 2021 à 21h45 par D.M.

Bailleur de fonds de Joan Laporta et proche du président du FC Barcelone, José Elias est revenu sur le départ de Lionel Messi. Pour lui, le club aurait du le vendre durant l'été 2020 afin de récupérer de l'argent.

Un an après avoir envoyé un burofax à ses dirigeants afin d’officialiser ses envies de départ, Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone, mais à contrecœur. En fin de contrat avec le club catalan, l’attaquant argentin n’est pas parvenu à prolonger son bail et a été contraint de quitter la formation blaugrana . Après avoir fait ses adieux au FC Barcelone lors d’une conférence de presse émouvante, Messi a filé au PSG afin de signer son contrat et ouvrir une nouvelle page dans sa carrière.

« Nous nous sommes retrouvés sans Messi et sans argent »