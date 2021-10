Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le voeu de Sergio Agüero pour l’aventure de Lionel Messi à Paris !

Publié le 19 octobre 2021 à 15h45 par Th.B.

Le PSG a accueilli Lionel Messi à l’intersaison qui a débarqué du FC Barcelone en étant libre de tout contrat. Arrivé cet été au Barça où il comptait évoluer aux côtés de son grand ami, Sergio Agüero s’est confié sur le départ de son compatriote argentin en lui souhaitant cependant le meilleur à Paris.

Compatriote de Lionel Messi, Sergio Agüero a toujours été le compagnon de chambre de La Pulga lors des rassemblements avec la sélection argentine ces dernières années. Cependant, cela n’a jamais été le cas en club. Cet été, la donne aurait pu changer avec l’arrivée libre de tout contrat de celui qui est surnommé El Kun au FC Barcelone et en provenance de Manchester City. Néanmoins, le Barça n’a pas pu renouveler le contrat de Lionel Messi qui s’est engagé le 10 août dernier au PSG, au grand dam de Sergio Agüero.

« Il s'amuse et en tant qu'ami, je veux qu'il fasse ce qu'il a toujours fait »