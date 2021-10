Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a voulu attirer une pépite de Paris !

Publié le 23 octobre 2021 à 23h30 par D.M.

La saison dernière, l'OM faisait partie des clubs intéressés par Jaouen Hadjam, jeune latéral gauche du Paris FC. Mais le joueur ne souhaitait pas se précipiter.

Nommé au poste de président en février dernier par Frank McCourt, Pablo Longoria a été omniprésent lors du dernier mercato estival. Le dirigeant de l’OM a fait des pieds et des mains pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Et l’Espagnol a réussi sa mission puisque douze recrues ont posé leurs valises à Marseille entre le mois de juillet et août. Mais Pablo Longoria souhaitait aussi recruter une doublure à Jordan Amavi et avait ciblé un jeune joueur de Ligue 2.

Longoria suivait un joueur du Paris FC